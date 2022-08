Co Čech, to lahev. Prodejci se bojí, že rekordní pití prosecca utne inflace

Nejkvalitnější hrozny pochází z provincie Treviso, z kopců mezi městy Valdobbiadene a Conegliano. Podle vinařů nabízejí pro pěstování hroznů ideální podmínky. Téměř polovina Čechů ví, že „rodištěm“ prosecca je právě severní Itálie, ukázal v červenci 2022 průzkum na vzorku 1 050 Čechů ve věku 18 až 65 let.

Sušší varianty jsou Brut nebo Extra Brut. První z nich má obsah zbytkového cukru do 12 gramů na litr. Extra Brut obsahuje maximálně 6 gramů. Nejsladší je pod označením Dry, které obsahuje 17 až 32 gramů cukru.

Za šest let se nejen rapidně zvýšila spotřeba, ale proměnily se i chuťové preference. „Do myslí i skleniček spotřebitelů se původně dostalo jako jedna ze složek koktejlů, dnes už skoro 60 procent příznivců prosecca upřednostňuje pití samotného čistého nápoje, u kterého hraje mnohem důležitější roli kvalita a chuť,“ podotýká Marek Žižkovský, manažer jedné ze značek prosecca pro Českou republiku.

Nejvíc prosecca se z Itálie doveze do Velké Británie. ČR je v dovozech 13.

Trend zvyšující se poptávky pokračoval i v prvních měsících letošního roku. Od ledna do března se z Itálie do celého světa vyvezlo už 118 milionů lahví, což je o 22 procent více než za stejné období v roce předcházejícím. Jen do Česka připutovalo 1,6 milionu lahví, což představuje meziroční nárůst o čtvrtinu.