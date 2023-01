Další věc, která prodraží potraviny. Výrobci zaplatí za petky v příkopu

Přeloženo do češtiny: potravináři a nápojáři musejí pykat za to, že lidé nezodpovědně odhazují do přírody plastové PET lahve, plastové obaly od potravin, sáčky či kelímky. Takový je další dopad evropské směrnice, někdy zvané SUP nebo single use plastics, která už z trhu vyřadila jednorázové příbory, brčka, vatové tyčinky a jiné výrobky.