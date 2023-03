Dodavatelé energií dál snižují ceníky. Nejistota na trhu však nekončí

Zatímco loni v březnu byla velkoobchodní cena elektřiny v přepočtu 6259 Kč za megawatthodinu (MWh), tento měsíc je průměrná cena 3164 Kč za MWh. Doposud nejvyšší hodnoty na spotovém trhu dosáhla cena elektřiny na burze v srpnu 2022, kdy MWh stála v průměru 11 707 Kč. Následně začala klesat a v sestupném trendu pokračovala doposud. Letos se drží kolem 3000 Kč za MWh.

A plyn na tom byl s cenami podobně. Nyní se cena za MWh na spotu drží kolem 48,1 eura, kdežto před rokem to bylo 130,2 eura. Maxima dosáhla spotová cena v srpnu 2022, kdy se za plyn platilo 231,9 eura. V říjnu ale nastal zlom, když se zemní plyn dostal pod hranici 100 eur za MWh.

„K optimismu to však stále nestačí. Je totiž potřeba si uvědomit, že se ceny pořád nacházejí na trojnásobku až čtyřnásobku cen ze začátku roku 2021, tedy z doby před prudkým zdražováním,“ upozorňuje ředitel dodavatele Yello Michal Kulig.

Dodavatelé energií však mají nakoupenou elektřinu i plyn dopředu, proto nemohou každý pokles na velkoobchodním trhu promítnout do ceníků pro zákazníky hned poté, co jde křivka na burze dolů. Do ceníku však zlevňování započítávají průběžně.

Většina velkých dodavatelů již účtuje svým zákazníkům cenu pod stanoveným stropem, kterým chtěla vláda občany ochránit před dalším růstem cen energií. U elektřiny tak do konce roku 2023 domácnosti a některé firmy platí za MWh elektřiny maximálně 6050 Kč včetně DPH a u MWh plynu 3025 Kč s DPH.

V současné době se tak lidem vyplatí kontaktovat svého stávajícího dodavatele, pokud jim končí smlouva nebo se stěhují, a mění tak odběrné místo. „Podle našich zkušeností se objevují i individuální a neveřejné nabídky. Pokud zákazník vytápí elektřinou nebo plynem, jeho spotřeba je běžně minimálně 10 MWh ročně. Pokud získá cenu např. o 150 Kč za MWh níž, než je strop, je roční úspora 1500 Kč,“ říká Kulig.

Kulig se domnívá, že trend bude ještě pokračovat. „Ten, kdo si počká, by mohl dosáhnout ještě nižší ceny než nyní. Na druhou stranu, pokud mají někteří zákazníci rádi jistotu, je vhodné fixovat cenu,“ říká.

Nejistota stále trvá, a jak se bude blížit zima 2023/24, může dojít i ke zvýšení cen, protože vyhráno ještě není. Michal Kulig, ředitel dodavatele energií Yello

Podle něj je ale rizikové fixovat cenu na více než dva roky. „Nejistota stále trvá, a jak se bude blížit zima 2023/24, může dojít i ke zvýšení cen, protože vyhráno ještě není,“ vysvětluje Kulig.

Ceny elektřiny zákazníkům s produktem na dobu neurčitou snížila společnost innogy od 1. března do konce roku 2023. Změny se týkají 50 000 domácností, které uzavřely smlouvu na dobu neurčitou do konce roku 2022.

„Zákazníkům se smlouvami na dobu neurčitou jsme zastropovali ceny podle vládního nařízení 1. ledna. Od února platí speciální sleva pro odběratele plynu a nyní toto opatření zavádíme i pro odběratele elektřiny. Zákazníci nemusí o slevu nijak žádat, bude jim přiznána automaticky a uvidí ji ve svém ročním vyúčtování. Tam, kde je to rozumné, sami upravíme zákazníkům také zálohy za elektřinu,“ uvedl David Konvalina, ředitel innogy pro maloobchod a marketing.

innogy Cena Elektřina na dobu neurčitou 5731,7 Kč za MWh s DPH Plyn na dobu neurčitou cca 2785 Kč za MWh S DPH

U nejběžnějších tarifů D02d pocítí zákazníci innogy průměrnou úsporu ve výši 260 Kč za MWh bez DPH pod vládním stropem. Za MWh tak zaplatí 4737 Kč za MWh bez DPH (5731,7 Kč s DPH).

Nové ceníky pod stropem budou v horizontu několika týdnů k dispozici i zákazníkům innogy, kterým končí fixace cen. Dodavatel minulý týden snížil i ceny plynu na dobu neurčitou, kdy úspora oproti vládnímu stropu činí zhruba 240 Kč za MWh včetně DPH.

Od 15. března elektřinu zlevní také dodavatel Centropol. „Když ceny na velkoobchodních trzích stoupaly, snažili jsme se, aby se to v našich cenících pro koncové zákazníky projevilo co nejpozději a v co nejmenší míře. Teď naopak chceme, aby naši zákazníci profitovali ze stabilizace evropského energetického trhu co nejdříve a snížení cen pro ně bylo maximální možné. Proto ceny snižujeme opakovaně,“ uvádí marketingový ředitel a člen představenstva Centropolu Jiří Matoušek.

U produktu Bez závazku na dobu neurčitou činí průměrná cena silové elektřiny 4740 Kč za MWh bez DPH (5735,4 Kč s DPH). Průměrná cena za MWh elektřiny u starších produktů na dobu neurčitou se sníží na 4950 Kč bez DPH (5735,4 Kč včetně DPH). Je třeba ale počítat ještě s poplatky za distribuci.

„Naše nákupní strategie a situace na velkoobchodním trhu nám umožnily znovu snížit ceny elektřiny,“ vysvětluje Matoušek. Centropol zohlednil pokles také v cenách plynu na dobu neurčitou, kdy MWh vyjde průměrně na 3442,35 Kč s DPH.

Centropol Průměrná cena Elektřina Bez závazku 4740 Kč za MWh bez DPH (5735,4 Kč s DPH) Starší produkty na dobu neurčitou 4950 Kč za MWh bez DPH (5989,5 Kč s DPH) Plyn na dobu neurčitou 2189 Kč bez DPH ( 2648,6 Kč s DPH)

Cenu pod vládní strop v uplynulém týdnu snížila také společnost Moravské naftové doly (MND). Od 13. března u plynu klesne cena na 2636 Kč za MWh s DPH. Od 7. března se cena elektřiny v distribuční sazbě D02d snížila na 5674 Kč s DPH.

„MND Ceníky se stropem nabízejí zákazníkům rychlejší snížení ceny než u ceníků základních, protože jejich cena je odvozena přímo z aktuální situace na velkoobchodním trhu. V případě, že i nadále budou ceny energií klesat, mohou se tak dostat na ještě nižší ceny, než mají nyní, “ uvádí Jan Sýkora, ředitel marketingu a komunikace MND Energie.

MND Sazby Cena Plyn Vaření 2636 Kč za MWh s DPH Elektřina D02d 5674 Kč za MWh s DPH

Od 1. května sníží ceníky plynu také Pražská plynárenská. U produktu Standard se dostanou pod zastropovanou cenu na 2904 Kč za MWh včetně DPH. „Úspora oproti vládnímu stropu je 1331 Kč za rok včetně distribuce a DPH při spotřebě 11 MWh,“ říká mluvčí Pražské plynárenské Miroslav Vránek.

Dlouhou dobu dodavatel nabízel jen produkty na dobu neurčitou, od května však do nabídky zařadí i ceníky s fixací jak u elektřiny, tak u plynu. „Ty budou v obou případech s fixací na jeden rok a taktéž pod vládou stanoveným cenovým stropem,“ říká Vránek.

Pražská plynárenská Cena Fixace plynu na rok 2752,75 Kč s DPH Fixace elektřiny na rok 5777,75 Kč s DPH Plyn na dobu neurčitou 2904 Kč s DPH

V případě zemního plynu je fixovaná cena 2752,75 Kč za MWh včetně DPH, přičemž se musí přičíst ještě stálé měsíční platy. Ve srovnání s vládou stanoveným cenovým stropem tak průměrná domácnost využívající zemní plyn v bytě k vaření, ohřevu vody a topení s ročním odběrem 11 MWh ušetří přibližně 3000 Kč ročně.

V případě elektřiny bude fixovaná cena 5777,75 Kč za MWh s DPH. Ve srovnání se zastropovanou cenou průměrná domácnost ušetří v bytě s distribuční sazbou D02d a spotřebou 2,8 MWh za rok necelých 760 Kč ročně.

U společnosti ČEZ bude možné sjednat nové ceníky s fixací od začátku dubna, a to s fixací elektřiny a plynu na dva nebo tři roky. Cena pod strop však klesne až druhým rokem trvání fixace.

První rok budou zákazníci platit zastropovanou cenu. Pokud jim ale fixace ceny po dobu prvního roku přetrvá až do období, kdy vláda strop na ceny energií zruší, budou platit cenu ještě vyšší, než je aktuální maximum. U produktu na tři roky v sazbě D02d by to znamenalo 8941,9 Kč za MWh s DPH, u dvouleté fixace pak 8737,68 Kč za MWh s DPH.

ČEZ Sazba Cena Elektřina na tři roky D02d 6050 Kč (5000 Kč bez DPH) – 1. rok 5674,9 (4690 Kč bez DPH) – 2. rok 5241,72 (4332 Kč bez DPH) – 3. rok Elektřina na dva roky D02d 3025,00 (2500 Kč bez DPH) – 1. rok 5674,90 (4690 Kč bez DPH) – 2.rok Plyn na tři roky Vaření 3025,00 (2500 Kč bez DPH) – 1. rok 2649,9 (2190 Kč bez DPH) – 2. rok 1936 Kč (1600 Kč bez DPH) – 3. rok Plyn na dva roky Vaření 3025 Kč (2500 Kč bez DPH) – 1. rok 2649,9 Kč (2190 Kč bez DPH) – 2. rok

U produktu na dobu neurčitou ČEZ do konce roku cenu nesníží. Miliony zákazníků tak budou platit za elektřinu i plyn zastropované částky.

Od 15. března do své nabídky zařadí dva produkty pod stropem i PRE. Půjde o nabídku s fixací ceny na dva roky, a to jak na dodávky elektřiny, tak u plynu, které společnost svým novým zákazníkům dlouho nenabízela. V jejím portfoliu byly hlavně produkty na dobu neurčitou.

Zafixovaná cena za MWh silové elektřiny u nejběžnější distribuční sazby D02d, tedy pro běžné využití elektřiny v domácnosti na svícení a provoz domácích spotřebičů, bude činit 4740 Kč bez DPH (5735,5 Kč včetně DPH). Zákazníky, kteří elektřinou ohřívají vodu a topí, vyjde jedna MWh ve vysokém tarifu na 4640 Kč (5614,4 Kč s DPH), v nízkém tarifu pak na 4440 Kč (5372,4 Kč s DPH).

PRE Sazba Cena Elektřina s fixací na dva roky D02d 4740 Kč bez DPH (5735,5 Kč včetně DPH) Plyn s fixací na dva roky Vaření 2080 Kč za MWh bez DPH (2516,8 Kč s DPH)

V případě fixované ceny plynu nabídne PRE zákazníkům cenu 2080 Kč za MWh bez DPH (2516,8 Kč s DPH), což je o 420 korun méně, než je současná zastropovaná cena bez DPH.

Nabídku se chystá aktualizovat i společnost Yello. „Oficiální ceníky zatím neměníme, protože očekáváme ještě větší pokles, a tak budeme moci nabídnout ještě zajímavější ceny. U končících smluv již nyní mohou zákazníci získat cenu pod úrovní vládního stropu,“ říká Kulig.

Jako první na situaci na trhu zareagoval E.ON, který již začátkem roku snížil ceny elektřiny i plynu pod vládní strop nově příchozím klientům. Cenu, která se nachází nepatrně pod stropem, jim zafixuje na tři roky. Jako první E.ON snížil cenu i pro své stálé zákazníky s produktem na dobu neurčitou, a to o šest procent pod strop u elektřiny a o osm procent u plynu.

E.ON Sazba Cena Fixace cen elektřiny na 3 roky D02d 5743 Kč s DPH (4746 Kč bez DPH) Fixace cen plynu na 3 roky Vaření 3023,79 Kč s DPH (2499 Kč bez DPH)