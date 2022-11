Elektřinu si vyrábí téměř sami. Díky tomu vyhrává česká firma světové zakázky

Do budování soběstačného areálu v Chotíkově na Plzeňsku se pustili v roce 2010. Tehdy firma Arbyd, která se od začátku věnuje výrobě nábytku, pořídila první fotovoltaiku na své prázdné střechy za využití státní pobídky.

Sídlí v areálu v Chotíkově na Plzeňsku a dodává nábytek do desítek zemí. Jejich práce je například v nemocnicích a školách ve Skandinávii, nábytkem vybavili ubytovací komplex vědců ve švýcarském CERNu nebo vyrobili 12 metrů dlouhou recepci pro nemocnici v gruzínském Tbilisi.

„Jak jsme postupně začali vyvážet do severských zemí, hlavně do Švédska, tlak na certifikáty, ekologii výroby a uhlíkovou stopu byl stále silnější,“ říká. V roce 2018 se proto pustil do dalších technologických investic, například vytápění. Letos dosáhli toho, že celá výroba je téměř bezemisní.