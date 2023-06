Komu patří soláry od Maliny? Může rozhodnout, zda už jsou na střeše

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Přes tisíc zákazníků Energetického Holdingu Malina čeká na to, jak budou moct se svou rozpracovanou solární elektrárnou naložit. Malina, která je od května v insolvenci, si totiž podle nového šéfa i právníků ve všech smlouvách sjednala výhradní vlastnické právo na nedokončené instalace.

To by pro zákazníky mohlo znamenat, že s dokončením elektrárny budou muset počkat na montážní techniky Maliny a nebudou si ji moct nechat nainstalovat jinou společností. Dokončení zakázek se už tak u této společnosti zpožďovalo.

„Pokud by si zákazník dokončil rozpracovanou elektrárnu, nebo si ji přivlastnil, budeme to považovat za krádež. Je to stejné, jak když si v obchodě vezmete něco, co vám nepatří. Když si tam vezmete rohlík a namažete si ho, tak to neznamená, že je to vaše dílo,“ říká krizový manažer Maliny Marian Klásek.

Právníci i insolvenční správce však upozorňují na skutečnost, že každý případ je jiný, a proto je možné výhradní vlastnické právo Maliny interpretovat různě podle aktuálního stavu konkrétní zakázky.

„Je pravdou, že smlouvy, se kterými jsme zatím měli možnost se seznámit, obsahují pro případ odstoupení od smlouvy ustanovení, dle kterého si mají smluvní strany vrátit plnění. Bude potřeba posuzovat jednotlivé zakázky s ohledem na dopad na hospodaření dlužníka (a zprostředkovaně na majetkovou podstatu) a společný zájem věřitelů,“ říká insolvenční správce Maliny Rudolf Vinš.

Výhradu vlastnického práva ve svůj prospěch si Malina zajistila ve všeobecných obchodních podmínkách, které jsou součástí smluv.

Podle občanského zákoníku platí, že součástí instalace je vše, co k ní podle její povahy patří a co nemůže být odděleno, aniž by se tím věc znehodnotila.

„To znamená, že u těch klientů, kteří mají dílo rozpracované, bude nutné právně i fakticky posoudit, zda se fotovoltaická elektrárna stala součástí stavby či nikoliv,“ vysvětluje advokát René Aujeský, který některé klienty Maliny zastupuje.

To by podle něj mohlo v určitých případech znamenat, že výhrada vlastnického práva ve prospěch Maliny už pominula a fotovoltaika by byla majetkem vlastníka stavby, na níž se soláry nacházejí.

„To by mělo současně za následek, že by vlastník stavby mohl s fotovoltaickou elektrárnou libovolně nakládat a insolvenční správce by mohl po věřiteli požadovat pouze případný rozdíl mezi hodnotou věci a složenou zálohou,“ popisuje Aujeský.

Ať klienti raději počkají

Někteří klienti však nemusí mít panely ještě ani namontované na střeše. Pokud například Malina dovezla materiál ke stavbě elektrárny k zákazníkovi domů, ale k samotné stavbě ještě nedošlo, klient s ním nic dělat nemůže.

„Výhradu vlastnického práva bude možné nadále uplatňovat u těch klientů, kteří nemají věci v domě zabudované, ale mají je například volně umístěné v garáži a podobně,“ upozorňuje Aujeský. Panely i další komponenty jsou tak stále ve vlastnictví Maliny.

Podle něj je však posouzení případného pominutí vlastnického práva mimořádně složité a je nutné každý případ posuzovat individuálně.

„Nyní v žádném případě nedoporučuji, aby si zákazníci, kteří mají dílo rozpracované, nechali dílo dokončit třetím subjektem. Vše se totiž bude odvíjet i od následné dohody s insolvenčním správcem, případně od rozhodnutí soudu,“ varuje Aujeský.

Ani podle insolvenčního správce není jisté, zda si v tuto chvíli mohou klienti Maliny nechat instalaci dokončit jinou firmou. „Rozumíme požadavku zákazníků na dodělání zakázky, ale nelze nyní v této souvislosti příliš kvalifikovaně odhadovat, zda to bude možné a v kolika případech,“ říká Vinš.

Z právního hlediska je střešní fotovoltaika brána jako součást stavby a považuje se za další běžné zařízení, podobně jako je třeba vytápění.

„Nejvyšší soud ČR vyložil, že hlavními kritérii pro určení, zda je fotovoltaická elektrárna součástí stavby či nikoliv, jsou jednak okolnosti, zda by demontáží fotovoltaické elektrárny došlo k znehodnocení střechy, ať už estetickému či funkčnímu,“ říká Aujeský. „Podle soudu lze rovněž přihlédnout i k tomu, zda je alespoň částečně elektrická energie vyrobená elektrárnou spotřebována v nemovitosti zákazníků, či nikoli,“ dodává.

Stanovisko Maliny je však takové, že všechny její rozpracované elektrárny, u nichž ještě nedošlo k předání zákazníkovi, jsou v jejím vlastnictví. „Slyšeli jsme názory, že o tom někdo spekuluje. Elektrárny jsou ve vlastnictví Maliny a kdokoli s nimi bude cokoli dělat, dělá to neoprávněně,“ varuje Klásek.