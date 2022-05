Kvůli drahým energiím by mohly firmy dostat od státu sedm miliard

Díky takzvanému dočasnému krizovému rámci Evropské komise, který dovoluje mimořádné dotace, by po schválení vládou mohly firmy postižené vysokými cenami energií dostat až sedm miliard korun, Petr Vinkler to dnes řekl na Českém gastronomickém kongresu v Praze.

Dočasný krizový rámec umožňuje využít další nástroje pomoci, které souvisejí s rusko-ukrajinským konfliktem započatým 24. února. Mohl by tak vzniknout například program záruk, které by poskytoval stát prostřednictvím Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP). Fungovat by mohl na stejném principu jako dříve COVID plus vytvořený na podporu podnikatelů v důsledku pandemie koronaviru. Pro vznik nového programu by bylo ale třeba změnit zákon. O zavedení záruk se vedou diskuze, řekl dříve ČTK generální ředitel EGAP Jan Procházka.