Lidé datacentru napůjčovali miliony. Místo serverů se našel jen prázdný sklep

Policie prošetřuje případ firmy Data Safe Centrum, která lákala drobné investory na dluhopisy s vysokým úročením. Zisky měly plynout z provozu datového centra v Ústí nad Labem. Věřitelé ale nedostali ze svých investic nic. Navíc když insolvenční správce dorazil do prostor společnosti, našel místo datacentra jen prázdný sklep.

Ještě v únoru 2020 si firma podnikatele Tomáše Vycha objednávala v médiích zaplacené komerční články, v nichž lákala na investice do svých dluhopisů s výnosem 8,3 procenta ročně.

„Náš obchodní model je postaven na provozování datových úložišť pro velké objemy dat a jejich rychlé přenosy. My se konkrétně specializujeme na záznamy z kamerových systémů. Typickými klienty jsou pro nás obce, města, kraje a další organizační jednotky státní samosprávy,“ uváděl Vych v placeném sdělení.

Správce už předal případ policii. Do samotného insolvenčního řízení s Data Safe Centrum tento týden vstoupilo Městské státní zastupitelství v Praze. Za podnikatelem zůstala více než stovka lidí, kteří mu svěřili úspory, avšak zpět nedostali téměř nic. Celkem společnost Data Safe Centrum dluží zhruba 27 milionů korun.

Londýn přitom nebyl jen sídlem matky Vychovy firmy. Právě do anglické metropole Vych podle své výpovědi před insolvenčním soudem odvezl z Česka v hotovosti 14,5 milionu korun vybraných z tuzemského firemního účtu.

Vych v době, kdy lákal drobné klienty na investice do svých dluhopisů, měl podle informací z insolvenčního rejstříku a dalších otevřených zdrojů za sebou nejméně tři exekuce. Další exekuce musel řešit i v roce 2021. Ve stejném roce Vycha poslali věřitelé do insolvence. Příliš jim to ale nepomohlo. Insolvenční správkyně zajistila u Vycha pouze 1 237 korun.