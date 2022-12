Orbánova taktika se Maďarsku vymstila. Benzin podražil o 10 korun za pár sekund

Maďarská vláda na návrh ropné a plynárenské skupiny MOL zrušila zastropování cen pohonných hmot s platností od úterních 23 hodin. Oznámil to šéf premiérova kabinetu Gergely Gulyás.

Skupina MOL během úterka varovala, že situace kolem zásobování pohonných hmot v Maďarsku je kritická a jediným možným řešením je vytvořit podmínky pro zvýšení dovozu. Zahraniční podniky omezily dodávky paliv do Maďarska po tom, co tamní vláda loňský rok zavedla cenový strop 480 forintů, tedy zhruba 28 korun, za litr pro benzin i naftu.

Lidé si v poslední době snažili udělat zásoby pohonných hmot, což podle firmy MOL celou situaci zkomplikovalo. V Maďarsku je pohonných hmot nedostatek a řada řidičů si o víkendu dojela natankovat do sousedních zemí.

„Maďarům z minuty na minutu ceny pohonných hmot vylétly. Nafta jim u čerpacích stanic MOL zdražila z v přepočtu 28,40 na 41,30 koruny za litr. To znamená, že se prodává dokonce dráže než v Česku, kde její průměrná cena včera činila podle dat CCS 39,90 koruny za litr,“ řekl k situaci hlavní ekonom Trinity bank Lukáš Kovanda.

„MOL je na konci svých sil,“ komentoval včera podle agentury MTI generální ředitel Zsolt Hernádi. Dále uvedl, že pohonné hmoty si na čerpacích stanicích MOL koupilo 2,2 milionu zákazníků. To odpovídá „vrcholu nejrušnější turistické sezóny“.

Zrušení cenového stropu na pohonné hmoty Gergely Gulyás přisuzuje sankcím Evropské unie, týkající se ruské ropy. „Zavedení sankcí způsobilo výrazné problémy se zásobováním Maďarska energetickými surovinami,“ tvrdí Gulyás. Šéf maďarské vlády Viktor Orbán má z významných politiků v EU nejblíže k Rusku. Maďarská vláda dlouhodobě kritizuje unijní sankce proti Moskvě, které podle ní více poškozují evropskou ekonomiku než tu ruskou.

Foto: Shutterstock.com/ThePowerPlant, Shutterstock.com Zrušení cenového stropu na pohonné hmoty Gergely Gulyás přisuzuje sankcím Evropské unie týkajícím se ruské ropy. Ilustrační foto

Maďarskou cestu k levnějším pohonným hmotám přitom podporovali někteří čeští opoziční politici. Nejhlasitěji exministr Karel Havlíček (ANO), který ještě 25. listopadu 2022 na schůzi Poslanecké sněmovny tvrdil, že Maďarsko žádný problém s pohonnými hmotami neřeší a jediným, kdo jeho problém řeší, je Česko.

„To, že na několika desítkách čerpadel společnost MOL, jejich čerpadel, vesnických čerpadel, která prakticky nefungovala, omezili dodávky, je nikoliv z důvodu toho, že mají málo kvůli cenám, ale protože Rusové rozbombardovali ropovod, který vede do Maďarska a paradoxně v tu samou chvíli odstavili rafinérie, to je tím důvodem, že o něco více šetří, ale nestalo se nikomu v Maďarsku, aby nenatankoval. Nemají s tím nejmenší problém a opravdu se to řeší pouze u nás,“ prohlásil Havlíček ve Sněmovně.

O pár dní později, 2. prosince, pak na svém twitterovém účtu vzkázal ministru Marianovi Jurečkovi (KDU-ČSL), aby „přestal řídit zemi přes novinové články“ a znovu vzkázal, že Maďaři mají dostatek benzinu.

Svůj postoj ani po úterním maďarském uvolnění stropu nezměnil. „Plně si za tím stojím, tak to skutečně bylo před tím týdnem. Změna nastala až o tomto víkendu, respektive v posledních hodinách. Těch faktorů je více. Jeden z těch hlavních je to, že Maďaři mají odstavenou rafinérii a díky tomu začali panikařit tamní odběratelé, motoristé a začali benzin a naftu ve velkém nakupovat. To je ten okamžitý důvod,“ tvrdí Havlíček.