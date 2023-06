Nekula zkritizoval obchody kvůli ceně brambor

Po dalším kole jednání meziresortní skupiny k cenám potravin upozornil na z jeho pohledu nesoulad u brambor. Aktuálně podle něj začala sklizeň raných brambor, a tak by měly v obchodech zlevňovat – ale to se prý neděje.

Konzumní brambory podle Českého statistického úřadu zdražily za měsíc z 18,98 Kč v dubnu na 20,13 Kč v květnu. Novější data úřad nemá, a nelze proto výrok ministra ověřit. Nicméně při pohledu do minulosti bylo běžné, že ještě v červnu brambory nezlevňují a nová sklizeň se do pultových cen plně začíná promítat až v létě.

„Je tady ještě jedna věc. Všichni si myslí, že když máme hodně prodejen, musí to být levné. Ale to neplatí. Česko má obrovské množství prodejní plochy na hlavu, ale tu musíte zaplatit. To znamená elektřinu, zaměstnance, regály, fixní náklady. A někdy část nevýdělečných prodejen dotujete. I to se promítá do ceny potravin,“ dodal.