Nervozita ve Škodovce. Vedení tlumí obavy odborů o pracovní místa

Už v červnu vyvolaly poprask informace v německých médiích o tom, že tuzemské továrny se budou věnovat do poslední chvíle spalovacím motorům, v nichž však Evropa budoucnost své mobility nevidí.

O nervozitě a obavách se otevřeně mluví také v posledním vydání zpravodaje Škodovácký odborář, v nichž vlivný šéf odborů Jaroslav Povšík mluví o tom, že „podnik vstupuje do obtížného období“. Mimo jiné kvůli obavám, že hrozí přesun modelové řady Enyaq v rámci koncernu jinam, přesněji do továrny v německém Cvikově, jak Jaroslav Povšík zmínil v týdnu pro E15.

Vedení Škody Auto opakovaně tlumí obavy o to, že se nad továrnou stahují mraky a budoucnost jejího dalšího směřování je nejistá.

„Ve spolupráci s naším sociálním partnerem, Odbory KOVO, je naším společným cílem zajištění zaměstnanosti. Výrobu elektrických modelů značky Škoda v České republice automobilka podpořila vysokou investicí do přestavby linky na hale M13, která umožňuje paralelní výrobu vozidel se spalovacími motory (na platformě MQB) a plně elektrických vozů (na platformě MEB). V následujících letech bude dále Škoda Auto urychlovat svou ofenzivu v oblasti elektromobility,“ uvedl mluvčí automobilky Pavel Jína.

„Zatím jsme od žádného z našich klientů informaci o plánovaném propouštění agenturních zaměstnanců neobdrželi, a to ani v desítkách, či dokonce stovkách lidí. Naopak, evidujeme poptávky na hledání nových zaměstnanců, a to hlavně u pozic, jakou jsou operátoři výroby a skladníci,“ uvedl Petr Douda, mluvčí společnosti Randstad Česká republika.

„Již mnoho let pokračuje trend menšího využívání agenturních zaměstnanců ve výrobních firmách v ČR,“ říká Jiří Halbrštát, manažer náboru a marketingu ManpowerGroup s tím, že se firmy snaží dát co největšímu počtu lidí dlouhodobou perspektivu zaměstnání, a tak pro stále více firem, pro které v minulosti nabírali výrobní pozice na bázi agenturního zaměstnávání, nyní nabírají ty samé zaměstnance do kmenového stavu.