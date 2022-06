Obří sušák i nekorektní hořčice: Češi vybrali nejlepší novinky na trhu

Čeští spotřebitelé ukázali, že pro ně je při výběru nových výrobků běžné spotřeby důležitá praktičnost, ohled na ekologii a zdravý životní styl, obal i značka výrobce. Prokázal to 22. ročník soutěže o nejlepší novinku roku, která vyšla z průzkumu společnosti NielsenIQ, jehož se zúčastnily čtyři tisíce spotřebitelů. Důvodem, proč výrobci soutěží o novinku roku, je skutečnost, že dvě třetiny spotřebitelů chtějí vyzkoušet něco nového a navíc věří nezávislému testování (84 %).

Porotci z řad koncových uživatelů letos vybírali vítězné produkty v rámci téměř šesti desítek kategorií z více než 160 výrobků od téměř stovky firem. Stěžejní pro zařazení produktů do výběru bylo to, aby byly na český trh uvedeny v období od ledna 2022 do konce června 2022. Za nový výrobek je považován i ten, jenž má nový obal, upravené složení či například novou příchuť.