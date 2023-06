Parlamentní listy mají nové majitele. Pluralita názorů je důležitá, říkají

Společnost OUR media prodala Parlamentní listy nově vzniklé firmě Naše Média. Za tou stojí investoři a zakladatelé úspěšné herní společnosti Bohemia Interactive Slavomír Pavlíček a Marek Španěl, dalšími akcionáři jsou pak Michal Voráček, Jan Holoubek a Jiří Čermák, tedy dosavadní akcionáři OUR Media.

Právě Marek Španěl a Slavomír Pavlíček prostřednictvím skupiny SPM už od roku 2016 investují do tradičních českých společností, nemovitostí i médií. Do mediální divize SPM patří například týdeník ECHO.

„Konkrétně tento nový projekt ale není součástí skupiny SPM. Je to samostatné, mimo tu skupinu,“ vysvětluje Pavlíček s tím, že na Parlamentnilisty.cz je vyčleněna samostatná společnost Naše Media. „Pro mě je zásadní vytvářet to zázemí a prostředí pro jednotlivé tvůrce nebo mediální projekty. Mojí ambicí není vytvářet obsah, ale prostor a prostředí pro menší, větší a lehce střední média. Ty projekty, pokud nemají zázemí, je velmi obtížné ekonomicky udržet,“ dodává Španěl.

„Chceme, aby měli čtenáři k dispozici co nejširší paletu názorů a informací a dát jim možnost si sami rozhodnout, co chtějí číst a co si chtějí myslet a říkat,“ komentuje svůj vstup v roli spolumajitele do nové společnosti Pavlíček. Parlamentní listy na trhu působí od roku 2008. Podle posledních zveřejněných údajů měla skupina Our Media v roce 2021 obrat 111 milionů korun, čistý zisk 2 miliony.