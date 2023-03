Podpora ekonomiky a situace v evropských bankách. Na čem se shodla EU?

Zásadními tématy druhého dne jednání summitu EU v Bruselu byly situace evropských bank a návrat k pozastaveným fiskálním pravidlům Evropské unie. Unie by také měla usnadnit povolování ekologicky čistých a digitálních projektů a investovat do snížení své závislosti na zdrojích z Číny a dalších mimoevropských zemí.

Lídři se v závěrečném prohlášení shodli na tom, že bankovní systém je odolný a má dostatek likvidity. To novinářům řekl také český premiér Petr Fiala, podle nějž nic nenasvědčuje tomu, že by v Evropě hrozily podobné problémy jako ve Švýcarsku či Spojených státech. Podle nizozemského premiéra Marka Rutteho je však třeba vyjasnit například rozložení rizik. Německý kancléř Olaf Scholz ujistil, že situace Deutsche Bank, která čelí poklesu svých akcií, je stabilní.

„Mám velkou důvěru, co se týče likvidity a odolnosti, kterou si vybudoval náš bankovní systém,“ řekl Paschal Donohoe, šéf euroskupiny, v níž se schází ministři financí zemí používajících euro. Donohoe lídrům společně se šéfkou Evropské centrální banky Christine Lagardeovou prezentoval aktuální situaci.

Politici včetně Fialy se po jednání shodovali, že situace na evropském bankovním trhu je stabilní. „Navzdory některým negativním událostem v bankovním sektoru ve Švýcarsku nebo ve Spojených státech naše občany můžeme ujistit, že evropský bankovní systém je velmi stabilní,“ uvedl český premiér. „Nic nenasvědčuje tomu, že by hrozil nějaký podobný scénář,“ dodal s tím, že kontrolní mechanismy v Evropě jsou silnější než v jiných zemích.

Brusel ovšem jejich platnost v roce 2020 pozastavil kvůli hospodářským dopadům covidové pandemie a jeho mimořádné uvolnění prodloužil do konce roku, zejména kvůli energetické krizi částečně způsobené válkou na Ukrajině.

Na závěr prvního dne summitu se shodli prezidenti a premiéři unijních států v debatě o posílení jednotného trhu a konkurenceschopnosti evropské ekonomiky v době mohutných státních subvencí Spojených států a Číny. Členské státy by podle přijatých závěrů měly pracovat na tom, aby se na území EU vyrábělo více obnovitelných technologií a těžilo, zpracovávalo a recyklovalo více strategických surovin.

S tím počítají návrhy dvou norem, které Evropská komise zveřejnila minulý týden. Summit vyzval unijní instituce, aby pokročily v práci na jejich schvalování. Členské země přitom nemají jednotný pohled na to, zda do pravidel pro podporu výroby technologií zahrnout i jádro, o což usiluje zejména Francie, ale i další země včetně Česka. Německo, Rakousko či Lucembursko to však naopak odmítají a včerejší schůzka lídrů spor podle očekávání nevyřešila.