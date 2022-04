Pražská plynárenská potřebuje finanční injekci šest miliard korun

To je v kostce hlavní sdělení prezentace, kterou měl před představiteli magistrátu šéf Pražské plynárenské Martin Pacovský. Prezentaci má redakce SZ Byznys k dispozici. O půjčce a formě záruk pro Pražskou plynárenskou mají rada a zastupitelstvo jednat po Velikonocích. Pražská plynárenská zásobuje plynem a elektřinou kolem 425 tisíc odběrných míst. Patří také mezi dodavatele poslední instance.

V květnu má následovat poskytnutí silného ručení ze stran Prahy za bankovní úvěry na financování zásobníku pro příští sezónu. Na přelomu letošního a příštího roku by se pak půjčka od Prahy kapitalizovala, jinými slovy by se dluh vůči Praze převedl do základního kapitálu firmy.