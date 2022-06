Pro automobilky bude po zákazu emisí těžké čelit konkurenci z Číny a USA

„Spousta automobilek už se na zákaz rok i více chystá. Společně s regulátorem se na to automobilky připravují jako na fakt, ale samozřejmě pouze pro Evropu,“ komentuje Petr Knap, vedoucí partner pro oblast automobilového průmyslu EY, středeční rozhodnutí Evropského parlamentu, podle kterého by se směly od roku 2035 prodávat nová auta neprodukující žádné emise CO2. Návrh není definitivní, protože ho musí přijmout i zástupci členských států EU.

Návrh regulace je součástí ročního vyjednávání Evropského parlamentu ve snaze dosáhnout vytyčeného cíle „Fit for 55,“ v rámci kterého chce EU snížit emise skleníkových plynů o 55 procent v porovnání s rokem 1990 a nulových emisní do roku 2050.

S rozhodnutím nesouhlasí členové pravo-středové frakce Evropské lidové strany (EPP). „Nemyslím si, že by politici měli rozhodovat o tom, zda jsou elektrická auta nebo syntetická paliva nejlepší volba. Já si osobně myslím, že by si zákazníci elektromobil koupili, pokud bychom jim k tomu nabídli nezbytnou infrastrukturu, a to je to, co teď musíme udělat,“ řekl člen německé CDU Peter Liese.