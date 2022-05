První náplast pro věřitele Growing Way. Prodávají se auta podnikatele Janaty

Dva vozy značky Porsche Caynee, jedno Audi R8 Coupé a jeden Mercedes S 63 AMG. Čtveřici luxusních vozů byznysmena Ondřeje Janaty podezřelého z investičního podvodu čeká prodej v rámci insolvenčního řízení s Janatovou firmou Growing Way. Je to první majetek, který se v konkurzu bude zpeněžovat. Umožnilo to Vrchní státní zastupitelství v Olomouci, které na žádost insolvenčního správce zrušilo zajištění automobilů.