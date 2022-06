Rusko vyveze mráz do srdce Evropy. Stačí zavřít Nord Stream

Pro nadcházející topnou sezónu existuje několik scénářů. Ten nejhorší, který se však podle posledních událostí zdá čím dál více realistický, počítá s úplným přerušením dodávek plynu z Ruska klíčovým plynovodem Nord Stream 1, informuje agentura Bloomberg.

Pokud by měl nastat tento scénář, Evropě se nepodaří do začátku topné sezóny v listopadu dostatečně naplnit zásobníky a do ledna by pak mohly zásoby dojít úplně, myslí si Massimo Di Odoardo, viceprezident pro výzkum plynu a LNG ve společnosti WoodMac.

„I s přihlédnutím k protiopatřením se možná nevyhneme přerozdělování a racionalizaci poptávky po plynu,“ varoval Di Odoardo. Jinými slovy, plynu by i přes dodávky LNG bylo málo a státy by musely řídit, kdo a kolik může spotřebovávat. Průmysl by šel na řadu jako první, domácnosti s plynovým topením naposledy.

Gazprom utahuje kohouty

Ruský plynárenský gigant Gazprom PJSC v minulých dvou dnech snížil dodávky zákazníkům v Itálii, Německu, Francii a Rakousku, což rozbouřilo energetické trhy a podnítilo další cenové otřesy. Ruský vývozce uvedl, že musel omezit kapacitu svého plynovodu Nord Stream přes Baltské moře kvůli problémům s opravami turbín vyráběných společností Siemens AG.

Německo však toto odůvodnění zpochybnilo a označilo snížení dodávek za „politicky motivované“ s ruskou ambicí dále zneklidňovat trhy.

Pokud by měl nižší tok plynu z Ruska přetrvávat i nadále, mohou být snahy o doplnění zásobníků ještě před začátkem hlavní topné sezóny zcela zmařeny. Přitom právě rychlý průběh doplňování zásobníků doposud vzbuzoval optimismus napříč EU, která chtěla mít zásobníky z 80 procent naplněné do 1. listopadu.

Foto: Bloomberg, GIE, Seznam Zprávy Jsou plynové zásoby v ohrožení?

V případě úplného zastavení toku plynu Nord Streamem by se zásobníky v Evropě do 1. listopadu naplnily pouze z 59 procent, uvedl Di Odoardo. Pokud bude plynovod i nadále fungovat pouze na 40 procent své kapacity, pak by do té doby mohla úroveň zásob dosáhnout 67 procent. V takovém případě by riziko vyčerpání zásob hrozilo až koncem zimy, uvedl.

Podle Di Odoarda by však v případě, že se plynovod vrátí do normálního provozu, bylo možné naplnit zásobníky do 1. listopadu až na požadovaných 80 procent. A to i při probíhající dlouhodobé odstávce v americkém závodě na zkapalňování plynu Freeport LNG.

Zásoby plynu v zásobnících se aktuálně značně liší, například Česko hlásí naplněnost přes 70 procent, Německo z 56 procent, Polsko dokonce z 90 procent. V průměru má však EU naplněno zhruba z 52 procent.

Problémy napříč Evropou

Do Německa zatím proudí plyn severním plynovodem stabilně, byť s omezením kapacity. S potížemi se však potýká Francie. Do té totiž z Německa od středy žádný plyn neproudí. Francie si chybějící plyn zajišťuje jinde, především ve Španělsku, a zároveň zvyšuje kapacity v terminálech.

Nord Stream 1, který je hlavním plynovodem vedoucím do Německa a dále do Evropy, operuje nyní asi na 40 procent původní kapacity. Aktuálně skrze něj proudí do Německa kolem 30 milionů kilowatthodin za hodinu (kWh/h). Maximální objem dodávek činí 67 milionů kubíků plynu za den, oproti běžným dodávkám kolem 167 milionů kubických metrů plynu za den.

Foto: Gazprom, Seznam Zprávy Nord Stream

S problémy se potýká také Slovensko. Gazprom totiž oznámil slovenským plynárnám SPP zkrácení dodávek plynu na polovinu, řekl na konferenci generální ředitel SPP Richard Prokypčák. „Krácení dodávek o polovinu nás teď nepostihuje. Pracujeme s reálným rizikem, že se zastaví úplně,“ řekl Prokypčák. Dodal, že dodávky ruského plynu pro SPP klesly už ve středu, a to o desetinu, ve čtvrtek už výpadek dosáhl 34 procent.

Slovensko má nyní v zásobnících uloženo množství plynu, které odpovídá téměř třetině roční spotřeby země, a se zhruba 51 procenty naplněnosti se pohybuje kolem průměru EU.

LNG všechno nevyřeší

Zkapalněný zemní plyn (LNG) hraje od začátku roku klíčovou roli, protože právě LNG využívá Evropa jako náhradu za ruský zemní plyn a v rekordních objemech ho dováží především ze Spojených států.

„Příliv LNG od počátku roku, který je převážně způsoben zvýšeným vývozem z USA, zůstává klíčovou pákou při kompenzaci snížených objemů plynu dodávaného potrubím z Ruska a s příchodem léta vedl k téměř úplnému obnovení normálních úrovní v plynových zásobnících,“ uvedl Patricio Alvarez, energetický analytik Bloomberg Intelligence.

„Přesto obrovské kolísání cen plynu v důsledku omezení dodávek z Ruska a zúžení globálních dodávek LNG pravděpodobně povede k vyššímu čerpání zásobníků, které by se mohlo dále zrychlit v závislosti na letních povětrnostních podmínkách,“ myslí si Alvarez.

Zvýšený příliv LNG také napíná celkovou kapacitu dovozu LNG a upozorňuje na nedostatek dostupných propojovacích spojů v rámci Evropy.