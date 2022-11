Pokud bude málo plynu, je připraven návrh na spuštění kurzarbeitu

Podle informací, které sdělil na pondělní tiskové konferenci ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) je aktuální návrh ve vnějším připomínkovém řízení. „Očekáváme, že bude do deseti dnů připomínky od všech partnerů,“ doplnil předseda odborových svazů Josef Středula.

„Jde o jinou formu kurzarbeitu, kterou je možné využívat v průběhu celého roku při různých problémech, které musí podnikatelé a zaměstnavatelé řešit. To v současnosti čeští podnikatelé k dispozici nemají a jsou v horším postavení v konkurenčním prostředí,“ uvedl Středula.

Podle aktuálního návrhu MPSV by nástroj nevyužíval možnosti příspěvky směřovat jen do některých regionů, průmyslových odvětví či typů firem, jak bylo původně zamýšleno. Podniky by na náhrady měly mít nárok v případě nedostatku plynu na základě systému regulace dodávek.