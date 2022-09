Zkrácený úvazek znovu ve hře. Nebo snižte ceny energií, vzkazují firmy

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) v minulém týdnu v televizi CNN Prima News uvedl, že pokud vláda do tří týdnů nenajde nástroj, který by s cenami energií bojoval a podpořil firmy, je ministerstvo práce připravené kurzarbeit spustit.

Podpora by se měla využívat třeba po přírodních pohromách, za epidemie či v různých krizích.

Zaměstnanci by doma mohli být jeden až čtyři dny v týdnu.

Stát by poskytl čtyři pětiny této náhrady i s odvody do 1,5násobku celostátní průměrné mzdy.

Pracovníci by měli při kurzarbeitu v době výpadku dostávat za neodpracovanou dobu 80 procent výdělku.

Podle informací, které SZ Byznys sdělil vedoucí oddělení mediální komunikace Ministerstva práce a sociálních věcí Jakub Augusta, lze očekávat, že pokud další jednání budou probíhat podle plánu, opatření by mohlo být aktivováno od 1. ledna 2023.

„Mimo jiné je ale potřeba brát v úvahu i omezené možnosti státního rozpočtu, protože jde o poměrně nákladný nástroj. Proto předpokládáme, že pokud by opatření bylo spuštěno, nebylo by plošné, ale mohlo by se týkat pouze zaměstnavatelů v nejvíce zasažených oborech. Konkrétní obrysy jsou však stále předmětem jednání,“ uvedl Augusta ve vyjádření za resort.