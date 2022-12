Spotový tarif dostal stopku. Dodavatelé musí domácnostem nabízet pevný ceník

Ve středu kabinet schválil v rámci novely nařízení vlády především rozšíření zastropování cen také na velké průmyslové podniky, ale také jeden detail, který by mohl některým obchodníkům s energiemi zkomplikovat život. Za současné situace totiž nesmí domácnostem nabízet tzv. spotový tarif, který je navázaný na denní dění na energetické burze.

Toto opatření platí pro dodávky energií do odběrného místa, které není vybaveno průběhovým měřením elektřiny nebo plynu (tedy takovým, kdy je kontinuálně zaznamenávána hodnota množství dodané energie). Mezi tato odběrná místa patří hlavně domácnosti, kterým dodavatelé musí od ledna nabídnout produkt s pevně daným ceníkem.

„Stávající smlouvy všech zákazníků zůstávají v platnosti. Smlouvy pro nové zákazníky budou v souladu s nařízením vlády. V současné době analyzujeme vládní nařízení a hledáme optimální způsob, jak ho promítnout do praxe,“ říká Andrej Čírtek, mediální zástupce dodavatele energií LAMA energy.

Pokud velkoobchodní ceny vyskočí prudce nahoru, na účtech zákazníků se to okamžitě projeví. I když budou po celý příští rok platit zastropovanou cenu elektřiny a plynu, zbytek bude dodavatelům kompenzovat stát. Kdyby byla cena na spotu vysoko, znamenalo by to vysoké náklady.