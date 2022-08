Stát odebral 13 firmám kapacitu pro plyn v zásobnících. Nevyužívaly ji

Český stát využil nový princip „use it or lose it“, tedy „využívej to, nebo o to přijdeš“. Zavedla ho novela energetického zákona, kterou v červnu podepsal prezident Miloš Zeman. Obchodníci s plynem, kteří nevyužijí svou rezervovanou kapacitu v zásobnících plynu v požadovaném minimálním množství, mohou o část této kapacity přijít.