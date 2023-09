Stát už nebude dotovat ceny energií. Elektřina a plyn výrazně zdraží

Letos však jsou ceny energií dolů, což reálně pociťují i domácnosti a firmy. „Podle vyjádření většiny expertů by měl tento pokles ještě pokračovat. Prakticky všichni na trhu dnes nabízejí ceny pod cenovými stropy stanovenými vládou, někdy i výrazně. A to je důvod pro to, aby stát, daňoví poplatníci, přestal dotovat ceny energií zvláštními způsoby, kterými jsme to dělali dosud,“ uvedl na tiskové konferenci po jednání vlády premiér Petr Fiala (ODS).