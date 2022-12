Teď omezte spotřebu. Úřad oznámil, kdy bude nutné šetřit s elektřinou

Od pondělí do pátku budou během dne celkem tři období pro snižování spotřeby. První začne v 9:00 a skončí v 10:00, další nastane ve 13:00 a potrvá do 14:00 a poslední bude od 16:00 do 17:00.

Mimo pracovní dny ERÚ špičku pro snížení spotřeby stanovil od 11:00 do 12:00. V tomto čase by se proto odběratelé měli uskromnit například o víkendech nebo na Štědrý den.

To znamená, že by distributor elektřiny (ČEZ Distribuce, PREdistribuce a EG.D) ve stanovených hodinách mohl regulovat spotřebu elektřiny. „V případě potřeby omezování špiček by distributor využíval funkci HDO k regulaci výkonu a odepnul by některé typy spotřebičů, jako jsou bojlery, akumulační kamna nebo některé jiné tepelné spotřebiče,“ vysvětluje mluvčí ČEZ Soňa Holingerová. Poté by je opětovně připojil k soustavě.