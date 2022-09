Teplo zdražuje a lidé začali nakupovat teplé prádlo. Moira bude zvyšovat ceny

Firma Moira zaznamenala v poslední době velký zájem o vlněné prádlo, konkrétně například trička. „V posledních týdnech se zvýšil zájem o naše výrobky z teplé řady. Lidé, s nimiž mluvíme v prodejnách, zareagovali na zvýšení cen energií, připravují se na zimu. Je to teplé prádlo, které se může používat jako první vrstva, a vytápění v domě lze snížit o dva, tři stupně, aniž by člověk pocítil změnu teplotního komfortu. Začalo to poslední týdny: jakmile se ochladilo, tak lidé začali chodit a my jsme zaznamenali velký nárůst tržeb,“ řekla ředitelka. Nejvíc se nyní prodávají trika s krátkým i dlouhým rukávem, rovněž mikiny. Vzrostla také poptávka firem, které kupují vlněné prádlo pro zaměstnance.