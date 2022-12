Ceny energií 2023. Záleží i na tom, jaká bude druhá část zimy

Ceny energií se totiž budou držet vysoko i nadále. Přestože se velkoobchodní ceny elektřiny a plynu oklepaly ze srpnového maxima a od září postupně klesají, u maloobchodních cen se to samé říct nedá. Podle ředitele strategie EGÚ Brno Michala Macenauera ceny pro zákazníky naopak porostou.

„Obchodníci vždy nakupují dopředu, takže zjednodušeně řečeno ještě pořád mají část energie na současné dodávky nakoupenu za výrazně nižší ceny,“ říká Macenauer. Proto je podle něj sice dobré posuzovat nabídky jednotlivých dodavatelů, ale v reálu není šance, že by si někdo sjednal výrazně výhodnější produkt oproti ostatním.

Doporučení je tak stále stejné. „Ti, kdo mají náklady na energie nevýznamné, mohou preferovat spíše krátkodobější produkty, ti s vyšší spotřebou, a tedy i rizikem, by se měli orientovat na střednědobé kontrakty,“ radí Macenauer.

Vzhledem k očekávanému poklesu v následujících letech radí, aby se lidé vyhnuli dlouhodobým kontraktům. „Leda by to bylo za výrazně výhodných podmínek. Jen dodám, že spotřebitelé by si měli dávat pozor, jakou cenu nabízejí obchodníci na rok 2024 a 2025,“ varuje Macenauer.