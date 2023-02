Očekávání studentů, za kolik peněz začnou pracovat, nikdy nebyla vyšší

Přátelské prostředí, dobrý tým, jistota a stabilita zaměstnání a také rovnováha mezi prací a volným časem spolu se společensky odpovědným zaměřením firmy – to je pět hlavních faktorů, podle nichž si studenti vysokých škol volili letos svého „zaměstnavatele snů“.

Dělají to pravidelně už od roku 2012 v rámci ankety TOP Zaměstnavatelé. Letos se jich do průzkumu pracovního trhu, který má SZ Byznys přednostně k dispozici, zapojilo přes 11 700.

„V rámci letošního ročníku je pro mě osobně překvapením rychlé zotavení z předchozích náročných let ovlivněných pandemií covid-19 a situací na Ukrajině s tím, že očekávání českých vysokoškoláků a trendy v jejich vnímání pracovního trhu jsou na úrovni před rokem 2020,“ říká Jakub Hořický, ředitel studie TOP Zaměstnavatelé.

Průzkum tak ukázal například to, že si letos přeje do zaměstnaneckého poměru nastoupit po studiu takřka o deset procent více studentů než před rokem. Více než dvě třetiny studentů také upřednostní raději stálý a za všech okolností garantovaný plat než plat odvislý od vlastního nasazení a výkonu. Před rokem bylo takových studentů necelých 60 procent.

„Právě pro relativně nedávnou zkušenost náročných let, která postavila hodně jejich známých nebo i příbuzných do složitějších životních situací, jim práce ve velké firmě s dobrou pověstí, jistotou a stabilitou na trhu dává přeci jen prostor pro to, aby lépe plánovali i svůj work-life balance, který je pro ně velmi důležitý,“ vysvětluje Hořický.