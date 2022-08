Z garáže do světa. Firmu nastartovala doba, kdy postižení začali být vidět

Původně se chtěl věnovat jen letectví, Antonín Machala totiž deset let pracoval jako konstruktér v Letu Kunovice na vývoji dopravního letounu L-610. Když se ale definitivně ukázalo, že zůstane jen u prototypu, a tuzemský letecký průmysl skomíral, pustil se do samostatného podnikání. Své pohyblivé plošiny pro tělesně handicapované začal montovat v dílně rodinného domu u rodičů.

SZ Byznys mapuje místa, kde před lety začínaly firmy, jejichž loga zná v zemi každý nebo každodenně používá to, co vyrábějí.

Ve schodišťových plošinách jsou dnes jedničkou na světovém trhu, vyrábí také rampy, bazénové zvedáky a schodišťové sedačky. Co kus, to originál, navržený konstruktéry Altechu do konkrétního prostoru, a to včetně extrémně úzkých nebo točitých schodišť, kam to konkurence neumí.