Český miliardář Šmejc chce koupit hazardní firmy v Rumunsku

Aktivní je však i v Rumunsku. Tamní antimonopolní úřad nyní přezkoumává spojení Šmejcovy firmy s rodinou Sandu Ghețu, která ovládá sázkařské sítě Club King a Get's Bet.

„Zatím podepsáno není nic, pouze jednáme. Dali to předem k posouzení rumunskému úřadu pro hospodářskou soutěž, aby se v případě dohody potom neztrácel čas,“ komentoval připravovanou transakci šéf komunikace skupiny Emma Capital Pavel Zuna.

Šmejc s rodinou Ghețu pracuje na založení holdingové společnosti HoldCo, která bude ovládat několik společností působících v odvětví hazardních her.

Týká se to firem Club King, Cemarbet, Saed Electronic, Get's Bet Online, GTB Line Software, Neosoft Tech Support a Neosoft. Největší firma Club King je na trhu 18 let a loni dosáhla obratu 75,4 milionu lei (380 milionů korun) a čistého zisku 5,5 milionu lei (28 milionů korun).