Čeho se máme bát více, inflace, nebo recese?

Všichni populističtí politici a zatím i mnoho ekonomů upíná svoje zraky na inflaci, nechají se unášet zprávami o růstu ceny toho či onoho, o dlouhých dodacích lhůtách, složité dopravě či nedostupnosti konkrétního výrobku. Mnoho podnikatelů si poslední týdny myslí, že ceny všeho i kovů porostou do nebes a nikdy nebude jinak. Spotřebitelé si pak rádi přisadí, že za to může realizace konkrétní politiky, i když v době realizace té politiky nic takového nenamítali.

Je až fascinující, že tolik ekonomů je při každé nové meziroční inflaci šokována, že každé nové číslo je vyšší než to předchozí. To je dáno tím, že až do července 2021 ceny rostly jen málo, takže nyní rychle rostoucí ceny generují čím dál vyšší meziroční vzestup. Podstatné je přece sledovat změnu tempa cenové hladiny nebo snadněji oficiální meziměsíční inflaci, a právě tato meziměsíční data poslední tři měsíce v ČR vykazují téměř stejné hodnoty (+1,7 %, +1,8 %, +1,8 %), tedy inflace nezrychluje. Podobně to vypadá na Slovensku. V Německu a Polsku meziměsíčně tempo i klesá (ceny tedy neklesají).