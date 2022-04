Konec štědrosti, pokud máme věřit centrálním bankám, musí přitvrdit

Tím, že monetární autority označily inflaci jako přechodný jev, se dopustily chyby epických rozměrů. Ve druhém pololetí 2021 se ceny v USA utrhly z řetězu a Fed vesele každý měsíc dál pumpoval do finančního systému 120 mld. dolarů. Navzdory zhoršujícím se inflačním tlakům skončily tyto dluhopisové nákupy teprve před pár týdny. ČNB se od počátku pandemie nacházela v odlišné pozici. Již na sklonku roku 2019 růst spotřebitelských cen v meziročním vyjádření přesahoval tři procenta. Ani v prvním pandemickém roce nenastal jediný měsíc, ve kterém by inflace poklesla pod 2% cíl centrální banky. ČNB tak správně reagovala a již loni v červnu zahájila agresivní cyklus zvyšování sazeb.

V tuzemsku často slýcháme argument, že by ČNB neměla sazby zvyšovat, jelikož nedokáže ovlivnit nákladový šok. Takový názor však nebere v potaz komplexní realitu. Růst cen je důsledkem vzájemné interakce nabídkových a poptávkových faktorů. Inflační tlaky způsobuje na jedné straně robustní poptávka, kterou nastartovaly bezprecedentní monetární nebo fiskální stimuly. Na nabídkové straně se jedná o úzká hrdla v dodavatelských řetězcích nebo nedostatek některých komponentů. Přísnější měnová politika dokáže ochladit poptávku a ukotvit inflační očekávání.

Na rozdíl od tuzemské centrální banky začal Fed zvedat sazby až v březnu. ECB je v tuto chvíli nejopožděnější a stále provádí nákupy aktiv. Frankfurtská instituce se totiž tradičně obává rizika fragmentace eurozóny – náhlé ukončení nákupů aktiv by vedlo k nárůstu kreditních prémií u dluhopisů jižního křídla eurozóny, což by teoreticky mohlo ohrozit jednotnost měnového bloku. I tak trh počítá s tím, že se ECB letos vydá s úroky na nulu (aktuálně se sazby nachází na úrovni -0,5 %).

V případě Fedu nastal dramatický jestřábí obrat. Na začátku roku sázeli investoři na čtyřnásobné zvýšení úroků (jedno zvýšení = 0,25 procentního bodu) v letošním roce, nyní trh počítá s deseti „hiky“ (tj. devět dodatečných do konce roku). Někteří představitelé banky, například James Bullard, však tvrdí, že to nepostačí. Pokud posuneme sazby na neutrální úroveň, inflační spirála se nebude prohlubovat. Ke zmírnění cenové dynamiky je však potřeba zvednout úroky nad úroveň neutrálních sazeb. Bullard prosazuje do konce 3Q zvýšit úroky nad 3 %. Přestože tento názor je nyní v rámci Fedu spíše ojedinělý, situace je vážná a může se stát, že Fed bude donucen k razantnější akci.