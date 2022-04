Milý Putine, rádi Ti připlatíme

Komentář si také můžete poslechnout v audioverzi.

Milý Putine, Praha tě má ráda a každý rok ti pošleme peníze navíc. Tak se dá chápat dopravně nedomyšlená plánovaná akce opravy Barrandovského mostu.

Plánované objízdné trasy jsou ucpané už dnes, kdy je most v plném provozu, a to se jen lehce upravuje křižovatka za mostem. Vyjádření magistrátu, že se nebude nic opravovat v možných objízdných trasách, též není pravda, protože až do listopadu je uzavřené Břežanské údolí – tedy komunikace u Zbraslavského mostu, která je jednou z logických místních objízdných tras.

Proč píšu o posílání peněz? Protože tak to v konečném výsledku je. Každá půlhodina stání v koloně v případu Barrandovského mostu znamená poslat tři miliony denně za ropu navíc.

Výpočet je jednoduchý. Přes most projede 140 tisíc aut denně, vyjádření o půlhodinových kolonách jako běžném stavu při opravě berme jako normu, ne jako optimismus či strašení. Na volnoběh osobní auto spotřebuje 1 až 2 litry paliva za hodinu, neuvažujme raději vůbec o nákladních autech s vyšší spotřebou. V občas popojedoucí koloně to bude spíše dost nad tím horním limitem, protože ani start–stop systém v opravdu dlouhé koloně nic neušetří, bude léto, bude nutná klimatizace, ale berme konzervativně jen ony dva litry. Takže řidiče bude stát těch půl hodiny extra stání a poposkakování asi 140 000 litrů denně krát 45korun za litr krát plánovaných 376 dní uzavírek… 2,4 miliardy korun.

Samotná oprava mostu za 600 milionů je pouze čtvrtina (!) takto vyvolaných vedlejších nákladů jen na pohonné hmoty. Jinak jen na daních (které jsou asi polovina jejich ceny) z pohonných hmot zbytečně spálených v důsledku uzavírky stát utrží asi dvojnásobek, než kolik stojí samotná oprava. Takže vlastně výnosný byznys.

Jelikož z barelu ropy se, kromě jiného, vyrobí asi 70 litrů benzínu a 35 litrů nafty, tak to máme denně navíc asi 1300 barelů ropy po průměrných 100 dolarech, to je hezkých 130 tisíc dolarů denně za ropu, tedy tři miliony korun extra příplatek poslaný do Ruska. Za ty tři roky oprav to bude tak asi miliarda korun, čímž jako Praha jaksi vykompenzujeme tu miliardu, co jsme poslali jako celý stát na zbraně Ukrajině, tak snad se na nás, Vladimire Vladimiroviči, už nebudeš tolik zlobit.

Národohospodářská škoda pro českou ekonomiku je bohužel řádově vyšší, a ačkoli nebudeme započítávat zbytečné opotřebení vozového parku motohodinami a zhoršené ovzduší zbytečnými exhalacemi, tak jen časové náklady řidičů jsou enormní. Nikdo nestojí v koloně pro potěšení, ale protože se musí někam dopravit a vyhodnotil si, že stále jde pro něho o nejlepší řešení, odborně se tomu říká náklady ušlé příležitosti. Minimální hodinová mzda včetně odvodů je dnes asi 130 korun. Což je 18 milionů denně, za celou dobu opravy to je pak neuvěřitelných 6,8 miliardy korun. A ne každý v tom autě má jen minimální mzdu, že? A docela často v autě sedí i někdo další než ten řidič. Průměrná mzda je více než dvojnásobná oproti minimální, pak se dostáváme minimálně někam na 15 miliard korun národohospodářských nákladů pohledem přes ztracený čas.

Tím nechci tvrdit, že se most nemá opravit. Ale zkrácení opravy na polovinu při dvojnásobné ceně proti dnešnímu stavu bude pořád národohospodářsky výrazně úspornější varianta než současným městským PR vychvalovaný výsledek, že díky váze 40 % na délku uzavírky bude tato letos asi o dva měsíce kratší, než kdyby se soutěžilo jenom na cenu. Ukazuje to buď neznalost, nebo laxnost až bohorovnost při stanovování kritérií cena versus čas opravy u výběrového řízení, kdy se zcela ignorují lehce kalkulovatelné vyvolané náklady a národohospodářské škody. Výpočet školáka základní školy, který jsem předvedl výše, měl udělat zadavatel před vypsáním soutěže a ne já jako komentátor, abych alespoň přibližně vyčíslil tu astronomickou národohospodářskou obludnost podávanou jako dobrý výsledek.