Nejen do bydlení, vyplatí se investovat i do skladů. Je jich totiž málo

To se může dít jen v případě, že na trhu dlouhodobě není dostatek volného prostoru. Z tohoto úhlu pohledu nezáleží na tom, jestli se bavíme o bytech, nebo průmyslových halách. Na trhu jsou prostě vzácné a s tím, jak rostou náklady na financování, stoupá i tlak na rychlejší návratnost investice přes nájem, tedy jinými slovy na to, aby cena nemovitostí klesla. Dříve výnosy nemovitostí klesaly a jejich cena rostla. Nyní vidíme, že se situace na realitním trhu mění.

K tomu se přidala nejistota ohledně funkčnosti zásobovacího řetězce a lhůt dodání zboží z jiných kontinentů, což vedlo ke zvýšení podílu skladových zásob, a to nejen v oblasti e-commerce, jež má stále velký potenciál růst – speciálně v jižních státech Evropy – ale i v oblasti výroby, kdy nikdo nechce přerušit provoz kvůli nedostatku součástek a dalších vstupů. Jistota tak pomalu vytlačuje více než padesát let budovaný model just in time, který byl právě postaven na extrémní efektivitě, funkčnosti zásobovacího řetězce a nízkém počtu skladových zásob.

Dále pak lze i přes rostoucí nájmy pozorovat odpověď velkých maloobchodních značek a řetězců na svou on-line konkurenci. Chtějí také perfektně zvládnout logistiku a z on-line prodejů si ukrojit maximum. Na trhu dnes převládá opatrnost v jistých predikcích toho, co nás přesně v nadcházejícím roce čeká. Z vývoje posledních let ale můžeme vyčíst, že zesílil tlak na soběstačnost Evropy, ale zároveň i na další snižování uhlíkové stopy. Jsou to do jisté míry nesouvisející trendy, které vedou ke stejnému výsledku. Přiblížit výroby a zboží koncovým odběratelům, nebýt závislý na cizích a dost možná nepřátelských státech a u toho snižovat tvorbu oxidu uhličitého. K čemu to vede? K poptávce po prostoru pro podnikání a k poptávce po pracovní síle pro evropský průmysl a po v Evropě vyráběných produktech.