Pivo za 70 korun? Polovina hospod nepřežije, píší čtenáři

Redakce Seznam Zpráv vybrala do Fóra čtenářů nejzajímavější názory z diskuze u článku, v němž restauratér Luboš Kastner předpovídá zdražení piva nad hranici 70 korun.

František Sturm: V restauraci možná pivo půjde na úroveň ceny vína, ale v hospodě by to byl nesmysl. Hospodští vědí, že pivo musí být za rozumnou cenu a pokud chtějí vydělat, musí se dotovat v těch dalších položkách. Tak to bylo vždy a tak to vždy bude.

Michal Čech: Je to jednoduchý princip trhu. Když to v hospodách přeženou, hosté se vrátí do režimu setkávání se s kamarády v domácnostech, garážích nebo jiných prostorech, kde budou společně platit jen náklady, jako při covidu. Výčepní zařízení má již dnes spoustu spolků i jednotlivců, takže točené pivo poteče tak nebo tak. A restaurace v městech musí nabízet něco víc než pivo, smažák, hranolky, utopence a zvadlou sekanou.

Tomáš Marek: Že bychom se konečně zbavili nálepky „levné nálevny Evropy“, kam jezdí turisté z celého světa za levným alkoholem? Ideální by bylo, kdyby ještě naši politici sebrali odvahu a zavedli spotřební daň na pivo a víno stejně jako na ostatní alkohol.

Tom Novák: Západní ceny a východní mzdy nenabízí restauratérům růžovou budoucnost. Jasně, že jejich režie je nutí ke zdražení. Ti, kteří musí hlídat denní rodinné náklady, při stávajících mzdách budou muset návštěvy restaurací a hospůdek omezit, nebo až na výjimky zrušit. Z těch zhruba 20 tisíc restaurací, které se objevily jak houby po dešti na každé ulici, jich v této době přežije polovina.

Vladimír Doležel: Někdo na to určitě mít bude a řešit cenu nebude. Většina ale chodit přestane. To není výhrůžka směrem k hostinským a pivovarům, ale holý fakt. Ač mi hospoda a vše co k ní patřilo bude hodně chybět, tak přeci mám větší priority – dvě malé děti, manželku a hypotéku.

Fórum čtenářů Redakce Seznam Zpráv vybírá nejzajímavější příspěvky z diskuze čtenářů (některé mohou být redakčně kráceny). Zajímají nás vaše názory na aktuální témata a vážíme si diskutérů, kteří debatují slušně, k věci a dodržují kodex diskuzí SZ.

Adam Šima: Je otázka, kam tohle může jít. Byl jsem teď v Anglii, kde jsou vstupní náklady přece jen vyšší, a pivo v Londýně mě stálo cca 75 Kč, poctivá snídaně 200 Kč. Neříkám, že ke zdražování není důvod, ale na inflaci se dnes snaží přiživovat asi každý.