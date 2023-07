Právo na placení hotovostí v Ústavě? Vláda návrh označila za nadbytečný

Koaliční kabinet Petra Fialy (ODS) poukázal na to, že hotovostní platby dostatečně upravuje už platný právní řád. Zákonodárcům pošle k novele ústavní listiny záporné stanovisko, informoval na tiskové konferenci ministr pro legislativu Michal Šalomoun (za Piráty).

„Podle vlády nejde o tak závažnou a fundamentální otázku, která by měla být řešena v rovině ústavního práva,“ uvedl Šalomoun. Návrhem by se zasáhlo do autonomie vůle a zásady smluvní volnosti, kdy je možné se domluvit, jakým způsobem bude člověk závazek platit, míní.