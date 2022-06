Rána pro globalizaci. České firmy shání místo Číny dodavatele v Evropě

„Velké značky elektrospotřebičů chtějí otevírat fabriky například v Rumunsku. Kvůli tomu, co se děje na trhu, se určitě některá výroba bude stěhovat do Evropy,“ dodal.

Trend jde napříč obory. U českého výrobce hraček a her Efko, který vytváří svět Igráčka, si korporace i menší společnosti objednávají výrobu mnohem většího množství společenských her, které se dřív vyráběly v Číně.

Větší vytížení evropských výrobních kapacit by podpořilo ekonomiku. Firmy by investovaly do rozvoje, zaměstnaly více lidi a odváděly vyšší daně. Zkrácení logistických řetězců by pomohlo v boji proti klimatickým změnám. Taková je teorie. Jenomže primární snahou firem je zajištění stability dodávek. Podle expertů proto není jisté, že firmám snaha o přesun do Evropy vydrží.