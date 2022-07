Řidiči s těžkou nohu na plynu dostanou školení, říká dopravce

Na čem šetříme? Podle šéfů dopravních firem dost nepatřičná otázka. Bez pohonných hmot se auta nerozjedou, flotila vozů se obnovovat musí a náhradní díly jsou nutné. Řeší se proto hlavně detaily. Větší firmy si mohou dovolit investice, které se vrátí až za několik let.

Podobně to vidí hodně lidí z oboru, na který se zaměřil další díl seriálu o úsporách s podtitulem Halíře dělají talíře.

Knaisl odhaduje, že rozšíření skladů, přepravního systému nebo stěhování regionálních poboček do větších prostor nebude nutné už za rok, ale zhruba za dva až za tři roky.

„Šetřit v dopravě ve všech klíčových parametrech, ať už jsou to pohonné hmoty, vozidla nebo náhradní díly, je úplně protichůdné,“ vidí situaci jednatel velkého kamionového dopravce M+L Josef Melzer.

I on si však nakonec vzpomene na jednu oblast, kde se bralo. „První, co u nás padá, jsou rozpočty na reklamu. Na druhou stranu je to pro nás spíš kapka v moři, protože neinzerujeme tak masivně jako třeba obchod,“ zmínil.