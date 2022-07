Smutná vize světové ekonomiky, která přitom vycházela z toho lepšího scénáře

Od ledna je to už potřetí, co měnový fond přistoupil ke zhoršení výhledu. Loni světová ekonomika vzrostla o 6,1 procenta, a výrazně se tak zotavila z poklesu o 3,1 procenta v roce 2020. Tehdy na ni dolehla pandemie způsobená šířením koronaviru.

MMF vyjmenoval řadu rizik, která by mohla zhoršit současný výhled. Patří mezi ně náhlé zastavení dovozu plynu z Ruska do Evropy kvůli válce na Ukrajině či obtížnější snižování inflace. Zvýšení úrokových sazeb by mohlo vyvolat dluhové potíže v rozvíjejících se a rozvojových ekonomikách. Hrozí také obnovení ohnisek výskytu nemoci covidu-19 a koronavirových omezení či další eskalace krize v sektoru nemovitostí, které by mohly dál zbrzdit růst čínské ekonomiky. Geopolitická roztříštěnost pak může bránit globálnímu obchodu a spolupráci.