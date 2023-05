Vyšší daň měla jít jen na slazené nápoje. Ale padne i na vodu pro kojence

Nový konsolidační balíček, který vláda představila ve čtvrtek, přináší mimo jiné velkou změnu v podobě oddělení daňových sazeb potravin od daňových sazeb vztahujících se na nápoje. Ty se přesouvají do vyšší, jednadvacetiprocentní sazby, potraviny míří do sazby dvanáctiprocentní.

Do vyšší sazby jdou tedy všechny nealkoholické nápoje jednotně, s výjimkou kohoutkové vody, stočné totiž bude v sazbě nižší.

„Debata o nápojích je v rámci koalice poměrně komplikovaná. Kdyby takový ozdravný balíček dělala jedna politická strana, vypadá jinak než ten kompromis. Platí to pro ODS, platí to pro ostatní politické strany,“ řekl Stanjura v Partii.

„Budu hájit balíček jako celek, přestože jsme do těch jednání vstupovali s jinými představami, ale každý musel nějak uhnout. Nemá cenu dneska říkat, co chtěla která strana,“ dodal.

Argumentů pro zvýšení sazeb u nápojů je ale více, mimo negativní vliv na zdraví některých z nich je to také vysoká spotřeba plastů.

Do kategorie vice zdaněných nápojů bude ale spadat také kojenecká voda, která je pro mnoho lidí životně důležitá. Ta se upravuje jinak než normální voda a platí pro ni striktní pravidla ohledně obsahu sodíku nebo dusičnanů. Má celkově nižší obsah minerálů než voda klasická.

„Mezi nealkoholické nápoje patří i balené vody minerální, kojenecké a pramenité. Zejména minerální vody by pro své blahodárné účinky na zdraví měly být dostupné pro pitný režim široké veřejnosti, z těchto vod by se nemělo kvůli vysoké DPH stávat luxusní zboží,“ uvedla Lutfia Volfová, mluvčí nejsilnější nápojářské skupiny Mattoni 1873. V řadě zemí podle ní přitom minerální vody spadají právě do nižších daňových sazeb.