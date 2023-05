Vodafone propustí 11 000 lidí. Peníze půjdou na marketing a služby zákazníkům

Důvodem je nečekaně nízký nárůst celoročních tržeb a pokles zisku před zdaněním. Pro Margheritu Della Valleovou to je první velký krok v její funkci generální ředitelky. Do této pozice byla zvolena minulý měsíc. Zůstává také na pozicí finanční ředitelky, ale to jenom do doby, než se najde její zástupce. Podle jejího názoru firmě prospěje, když se zeštíhlí, aby mohla lépe konkurovat.