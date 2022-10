Mezi favority na Nobelovu cenu za literaturu jsou Rushdie a Houellebecq

Před třemi lety akademie slíbila, že při výběru laureátů Nobelovy ceny za literaturu bude více dbát na rovnoprávnost, ať už co se týče zastoupení žen a mužů, či jednotlivých světových regionů. Do akademie podle Wimana „vstoupilo mnoho nových lidí s novými pohledy“ a již není složena jen ze „starých bílých mužů“.

Od skandálu akademie udělila Nobelovu cenu dvěma ženám. Pokud by se rozhodla letos vyznamenat další ženu, mohla by se jí stát například Joyce Carol Oatesová ze Spojených států, Annie Ernauxová z Francie, Maryse Condéová z francouzského ostrova Guadeloupe, kanadská autorka slavného antiutopického románu Příběh služebnice Margaret Atwoodová či jiná Kanaďanka – esejistka a básnířka Anne Carsonová.

Mezi favority bývá zmiňována také ruská spisovatelka a hlasitá kritička Kremlu Ljudmila Ulická. Její ocenění by vyslalo silný vzkaz ruskému vedení po invazi Moskvy na Ukrajinu. „Udělení ceny Ulické by vzbudilo řadu reakcí,“ uvedl Wiman. Cena by podle něj vyzdvihla odpor autorky ke Kremlu, mohla by ale také být vnímána jako problematická pro podporu ruské kultury v době, kdy je Moskva terčem kritiky kvůli válce na Ukrajině. „To jsou přesně ty intelektuální debaty kolem Nobelových cen, které chceme vidět,“ podotkl Wiman.