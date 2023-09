Pod čarou: Magické krystaly skutečně přinášejí peníze. Ale jen někomu

V posledních letech to není zdaleka poprvé, kdy tento problém pronikl do českých médií a veřejné debaty. V roce 2015 vyvolala pozornost smrt kopáče zavaleného v jámě na Českobudějovicku, v roce 2018 v reportáži pro Seznam Zprávy zkoumal svět jihočeského vltavínového podsvětí Josef Klíma, sílí také diskuze o možném rozšíření legální těžby u vesnice Chlum a další reportáže budou nejspíš jen přibývat – cena vltavínů se totiž jen mezi lety 2021 a 2022 ztrojnásobila .

Mohlo by se zdát, že je to jen lokální české téma, ale ve skutečnosti jde o věc s globálním kontextem. Není náhodou, že zájem o vltavíny začal prudce stoupat někdy v polovině minulé dekády a že velkou část kamenů teď údajně skupují obchodníci z Číny, odkud také míří na trh více či méně povedené padělky.

„Nebezpečné“ hry s nadpřirozenem jsou samozřejmě magnet pro každého teenagera (kdo z nás nezkoušel vyvolávat duchy na letním táboře…), a sítě proto zaplavily tisíce videí dokumentujících šokující účinky vltavínů – pokud se s vámi v těsném sledu rozešel partner, nabourali jste auto a pak dostali práci svých snů, je to jistě proto, že jste si dali do kapsy kus jihočeského meteoritického skla.

Manažeři z Wall Street tak vrážejí statisíce dolarů do unikátních kusů polodrahokamů, v magickou moc kamenných náramků i samotného skalního podloží svého města věří newyorský starosta Eric Adams , kouzelné krystaly si do obleků zašívají také obchodníci z londýnského City a zdá se, že zázračným účinkům kamenů doopravdy věří.

Trocha excentričnosti samozřejmě v těchto vrstvách není výjimkou (stačí se podívat na Karla Janečka), ale zrovna kameny v tomto ohledu spojují příjemné s užitečným. Spiritualita je u nich totiž jen zpestřením přízemního faktu, že jde stále o (polo)drahokamy, a lze tak do nich investovat stejně jako třeba do umění nebo „obyčejných“ diamantů či smaragdů.

Podobné mechanismy se pak projevují i u vltavínů. Pro znalce z oboru nejspíš nebylo těžké domyslet, že jich je po jihočeských polích roztroušená jen velmi omezená zásoba, potenciálně tak mohou být vzácnější než diamanty, a pokud se jejich dostupnost ještě dál uměle omezí hromaděním na skladě překupníků (jak se to ostatně dělává právě i s diamanty ), neustálý růst cen je zaručen i v případě, že by třeba internetová popularita vltavínů trochu poklesla.

Hmatatelná pevnost a váha kamenů může sloužit i jako jistá protiváha obtížně uchopitelné „digitální“ doby a životního stylu, což kupodivu není tak přehnaná metafora, jak by se mohlo zdát – trendem byly před jistou dobou i extrémně těžké kostky z čistého tungstenu, které si nadšeně kupovali hlavně profesionálové z digitálního průmyslu a rozplývali se nad tím, jak je to dotek reálného světa v časech metaversa.

Lidé si také odjakživa promítali nejrůznější vlastnosti do neživých objektů, což se samozřejmě projevuje hlavně ve sféře náboženství a spirituality, ale lze to úspěšně dotáhnout až do zcela absurdních rozměrů – jedním z nejslavnějších kšeftařů s kameny byl americký copywriter Gary Dahl, který v 70. letech začal balit kusy obyčejného kamení do vtipných krabiček a prodávat je coby pet rocks, tedy svérázné domácí mazlíčky. Z jednoduchého vtipu se stala móda a Dahl takřka s nulovými vstupními náklady vydělal miliony.