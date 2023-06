Pohled šéfredaktora: Toxických lidí je pět ze sta. Nedejme se jimi otrávit

V redakci Seznam Zpráv chystáme spoustu zajímavých novinek, které by vám neměly uniknout. V newsletteru Pohled šéfredaktora vám Jiří Kubík umožňuje nahlédnout do naší „kuchyně“. Přihlaste se k odběru a jednou měsíčně dorazí přímo do vaší e-mailové schránky.

Je to dva a půl roku, co jsme na Seznam Zprávách otevřeli diskuze pod našimi články, aby čtenáři mohli vyjádřit své názory na dané téma a sdílet je navzájem. Po zkušenostech z podobných diskuzních platforem jsme si předem určili kodex diskutujících – žádné urážky, lži, sdílení nepravd. Jinak vás tu nechceme. Početná skupina editorů má za úkol diskuze projíždět, mazat největší zvěrstva a diskutujícím odebírat právo psát další komentáře k článkům.

Vykazujeme-li z diskuzí zhruba pět procent lidí, kteří se do nich přihlásili, je to číslo podobné tomu, jaké vyšlo nedávno v obsáhlém průzkumu pro iROZHLAS.cz odborníkům z Národního institutu SYRI, zabývajících se dezinformacemi a konspiracemi.

Takový byl závěr letošního průzkumu Digital News Report , který každoročně mapuje světový vývoj mediální scény. Na jeho vzniku se podílí Reuters Institute ve spolupráci s Oxfordskou univerzitou. Podle studie navštěvuje Seznam Zprávy týdně 48 procent respondentů, 38 procent z nich alespoň třikrát týdně. Mezi zpravodajskými on-line servery, které se v průzkumu ukázaly jako v Česku nejvýznamnější zpravodajský zdroj, se tak Seznam Zprávy umístily na prvním místě co do dosahu svých informací.

To je jeden příklad za všechny, jakou roli ve společnosti seriózní média také hrají. Poukazují na obecný či systémový problém nebo tíživou situaci někoho, kdo se do ní nedostal vlastní vinou. A dělají to ne proto, aby šířila blbou nálada a všeobecný zmar. Smyslem je docílit nějaké nápravy a změny. Ano, jsou to velká slova, ale o jejich pravdivosti jsem přesvědčený.