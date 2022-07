Myslela, že zemře pod troskami v Luhansku. Do života ji vrátili opuštění psi

Alina Metjolkinová patří k dobrovolníkům, kteří se starají o opuštěná či zatoulaná zvířata svážená do ukrajinského Dnipra.

„Práce se zvířaty vnáší do mého života zase nějaký smysl. O něco se snažíte, to je to nejdůležitější,“ říká Alina, která utekla do Dnipra před válkou na východě Ukrajiny už v prvních dnech ruské agrese. S babičkou žily v Luhansku.

„Přemýšlela jsem, co bych mohla dělat po tom všem, co se mi stalo; byla jsem na tom psychicky velmi špatně. Nejprve jsem do útulku dorazila s kamarádkou a staly se z nás dobrovolnice. Tak se nám tu zalíbilo, že jsme sem začaly chodit každý den. Ano, je to sice jen práce, ale uvnitř se člověk během ní uvolní a zvířata mu opravdu dělají radost. Vidíte, jak jsou krásná. Mám pocit, že mi tohle místo vrátilo zpět můj život,“ svěřila se mladá Ukrajinka reportérovi RFE/RL.

Popsala také okamžik, kdy se s babičkou rozhodly, že musí z Luhansku utéct: „24. února nás probudily silné výbuchy. Velmi mě to vyděsilo. Schovaly jsme se na chodbu, kde byly dvě stěny a cítily jsme se tam aspoň trochu v bezpečí. Když pak výbuchy zesílily tak moc, že se celý dům začal otřásat, myslely jsme si, že je to náš konec.“

Považuje za zázrak, že se obě dostaly – pěšky – do bezpečí. „Když jsem přijela do Dnipra, byla jsem ve velké depresi. Myslela jsem na to, že jsme přišly o dům, a že je babička tak slabá. Bylo to opravdu velmi těžké. A když jsem pak přišla sem a viděla, jak tady pobíhají ta malá zlatíčka… Člověk je díky nim šťastnější.“

Válka na Ukrajině způsobuje velké utrpení nejenom lidem, ale i zvířatům. Někteří psi, kteří jsou v útulku v Dnipru, byli přivezeni například z totálně zničeného Mariupolu.

„Pokud jde o ochranu zvířat na Ukrajině, byla situace v zemi katastrofální už před válkou. A teď se to samozřejmě ještě zhoršilo,“ říká majitelka útulku Maryna Bolochovetská.

Jejím zařízením prošlo od začátku války prý už více než 10 tisíc zvířat.

„I z Dněpru už odešlo mnoho lidí, kteří tady nechali svá zvířata. Zároveň sem i se svými zvířaty přichází mnoho lidí a nemohou najít místo, kam by si je mohli vzít s sebou. Hodně lidí tady také chce nechat svá zvířata, protože odjíždějí dále na západ, kde to je přece jen bezpečnější než tady,“ vysvětluje Maryna.

Už i nad Dniprem stále častěji přelétávají letadla a ozývají se výbuchy granátů. Frontová linie se stále přibližuje. „My se ale nemůžeme evakuovat, protože je tu tolik lidí a zvířat, a v krytu je to šílené. Takže musíme prostě jen doufat, že to přežijeme,“ dodává Maryna, která provozuje útulek jen díky darům ze zahraničí.