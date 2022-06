Unikátní video z ulic Severodoněcku: Tvrdé boje s Ruskem zblízka

„Cestujeme s vojáky do města Severodoněck. Všude něco hoří. Jak vidíte, jedeme v obrněných vozech. Ve městě probíhají pouliční boje. Je tu složitá situace se silnou dělostřeleckou podporou. Ukrajinské jednotky drží své pozice a my k nim míříme s posilami – s cizineckou legií,“ popisuje reportér RFE/RL Marjan Kušnir.

„Myslím, že je to fantastické. Myslím, že je to příležitost. Je úžasné, kolik lidí z celého světa se spojilo, aby pomohli této zemi v nouzi. Mám pocit, že to je opravdu inspirativní, že všichni tito kluci, kteří mají předchozí zkušenosti, skutečně přiloží ruku k dílu a zapojí se jako dobrovolníci. Já jsem z Austrálie. Je to docela daleko a je těžké se sem vůbec dostat, ale i já jsem se přidal. Tak doufám, že inspiruji další muže, aby přišli a udělali to samé,“ vzkazuje ve videu australský dobrovolník.

„Je to válka i pro Gruzínce. Jsem teprve dvacetiletý kluk, ale cítil jsem, že je to správná věc. My Rusy zatlačíme zpátky. Bude to trvat den, měsíc nebo rok, na tom sakra nezáleží,“ je přesvědčen gruzínský dobrovolník Zura Kakalidze. „Jsme na správné straně dějin, takže se postaráme o to, aby se všichni zdejší lidé mohli vrátit zase domů ke svým rodinám, a postaráme se o to, aby okupanti neudělali totéž.“