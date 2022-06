Video dalšího masového hrobu u Buči. Mučili je a popravili, říká policie

„Sedm civilistů bylo Rusy mučeno a poté zbaběle popraveno kulkou do hlavy,“ dodal Něbytov s tím, že těla zatím nebyla identifikována.

„Jedná se o další zločin spáchaný ruskou armádou – jen v Kyjevské oblasti bylo už nalezeno 1316 těl zabitých a umučených lidí. Nyní zde pracují odborníci a vyšetřovatelé. Těla budou odvezena do márnice ve speciálním transportéru. Tam budou ve vyšetřování pokračovat další policejní týmy. Budou se nyní snažit těla identifikovat. Pokud to nebude možné, odeberou vzorky DNA a uloží je do databáze pro budoucí identifikaci.“