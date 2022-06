Video: Tak vypadá na Ukrajině válka dronů

V úvodním videu se můžete podívat, jak drony používá ukrajinská průzkumná jednotka, která operuje v Doněcké oblasti. V první řadě jí slouží k lokalizaci ruských pozic. „Je to civilní dron, takže má omezené funkce,“ vysvětluje reportérům RFE/RL ukrajinský voják. „Snažíme se využít všechno, co umí, a používat ho tak co nejefektivněji. Dron je nyní ve vzdálenosti 4 km odsud. Pozorovali jsme, co se tam nachází, a pořídili několik videí a fotografií. Mobilní obrazovka je příliš malá na to, abychom si to mohli detailně prohlédnout,“ dodává člen jednotky.