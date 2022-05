Video: Ukrajinci chtěli obsadit Moskvu, myslí si Rusové na Dálném východě

V troskách ruského vojenského konvoje ve vesnici Dmytrivka nedaleko ukrajinského hlavního města Kyjeva leží ohořelé tělo. Uvnitř vozidla se našly doklady poručíka Jurije Danzanova. Byl to velitel čety z Ulan-Ude hlavního města Burjatska, uvádí se v reportáži RFE/RL.

Další zabitým z tohoto regionu byl Jakov Ivanov, 22letý voják z vesnice Starý Onchoj. Zahynul po zásahu šrapnelem. Byl doporučen k posmrtnému vyznamenání – Řádu odvahy. „Naše rodina velmi podporuje Vladimira Putina. Nejsme proti němu. Pokud to bylo rozhodnutí našeho vrchního velitele, pak bylo správné. Nikdo nepochybuje o tom, že Putin měl své důvody k invazi,“ říká reportérovi Jakovova sestra Anna Ivanovová. Ivanu Chljoskinovi bylo 33 let, když padl na Ukrajině. Voják pocházel z vesnice Ust-Barguzin. „Vykonával svou povinnost a bránil naši vlast,“ říká v reportáži jeho manželka Anna Chljoskinová.

Reportér se ptá, před kým.

„Pravděpodobně to ví ten, kdo ho tam poslal. My se do politiky nepleteme a pravdu se asi nikdy nedozvíme. Zemřel za mír, abychom my mohli žít v míru.“

„Podle vás bylo Rusko nějak ohroženo?“ reaguje na odpověď reportér.

„Myslím, že na tuto otázku bych neměla odpovídat,“ dodává manželka zabitého vojáka.

Reportéři televize Current Time se zeptali i dalších obyvatel Burjatska, co si myslí o válce na Ukrajině. „Obecně Putina podporuji. Kdybychom na ně nezaútočili my, zaútočili by oni na nás. Shromáždili síly, aby nás mohli napadnout,“ je přesvědčen jeden z místních obyvatel. „Myslím, že za to může Ukrajina. Chtěli obsadit Moskvu a pochodovat přes Rudé náměstí,“ dodává muž, který stojí vedle něho. Jiný názor na válku má matka dvou synů.

„Kdo podporuje válku? Mám dva syny. Jak mohu podporovat válku? Samozřejmě, že ne,“ říká obyvatelka Burjatska. „To, co udělal náš režim, naše vláda, je špatné. Nebyl k tomu žádný důvod. Hodně se mluví o historii, ale když se podíváte do minulosti, tak Rusko podniklo už mnoho invazí,“ odpovídá oslovený mladý muž. Aleksandra Garmažapovová z nadace Svobodné Burjatsko tvrdí, že vstup do armády je pro mnoho mužů v Burjatsku jedinou možností, jak se uživit. „Burjatsko je velmi chudý region. Lidé zde mají jen málo jiných kariérních vyhlídek. Pokud, jak se tady říká, nemáte náhodou nějakého strýčka, který kvůli vám může někde zatahat za nitky. Jinak jsou tady dvě hlavní možnosti zaměstnání – práce na směny na severu Ruska, nebo vojenský kontrakt,“ říká Aleksandra Garmažapovová.

Vadima Čerepanova z Ulan-Ude zabili na Donbase na východě Ukrajiny. „10. dubna přišli nějací vojáci k Vadimově matce, aby jí udělali test DNA, protože prý byla Vadimova četa zasažena těžkým dělostřelectvem. Takže jim dala vzorek a o týden později zavolali i mně a ptali se na nějaké jeho výrazné rysy nebo tetování. O dva týdny později pak jeho matce sdělili, že byl zabit,“ říká přítelkyně zabitého vojáka Jekatěrina Šiškina.