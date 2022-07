Video: Válka na Ukrajině udělala z bratra a sestry nepřátele

„Poslala jsem mu fotografie Charkova, když první raketa dopadla poblíž obytného domu. Napsal mi: ‚To ale nebyl přímý zásah do budovy.‘ A já jsem mu odpověděla: ‚To je pravda.‘ Pak jsem mu poslala fotografii bytového domu, který byl zasažen raketou. Odpověděl: ‚Dobře, ale jak víš, že to udělalo Rusko?‘“

„Každý náš rozhovor končí negativně. Samozřejmě je to škoda. Je to moje sestra. Měl jsem ji moc rád, ale ona je teď na straně Ukrajiny,“ dodává zklamaně její bratr.

„Pořád myslím na Mariupol, jak byl zelený, na teplá jara a léta. Když vidím, že je to teď celé spálené, nedokážu vyjádřit, jak je to bolestné. Je to moje rodné město,“ svěřuje se Vika.

Podle jejího bratra mohou za zničení přístavního města Ukrajinci. „Teprve čas ukáže, jestli to všechno stálo za to. Líbí se mi představa, že se Mariupol stane ruským městem s vyvěšenými ruskými vlajkami. Samozřejmě je těžké vidět své rodné město takhle zničené. Ale já mám na tuto situaci jiný názor. Velká část viny za zničení Mariupolu padá také na ukrajinské jednotky. Velká část. Nikdo nemůže říct, že neměly na výběr. Mohly se vzdát a pak by nebylo tolik obětí, samy by zůstaly naživu a město by přežilo,“ říká přesvědčivě Jakov.