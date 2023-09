Nebezpečné serpentiny u Bečova nad Teplou se v příštím roce narovnají

„Částečné narovnání silnice spojující Karlovy Vary s Plzní by mělo zvýšit bezpečnost a snížit počet nehod, které se zde často stávají. Jedna z největších investic ŘSD v kraji v příštím roce byla měla stát zhruba 140 milionů korun,“ informoval ČTK vedoucí provozního úseku karlovarské pobočky ŘSD Jiří Baloun.

Práce na silnici I/20 by měly začít na jaře a potrvají celou stavební sezonu. Týkat se budou úseku dlouhého 800 metrů. „Serpentiny se budou narovnávat, to znamená, že oblouky, které jsou v současnosti nevyhovující, se narovnají tím, že půjdeme do zářezu, a někde se budou dělat násypy tak, aby pak byla jízda komfortnější a bezpečnější,“ řekl Baloun.