Dva měsíce války na Ukrajině: Jak se změnila bezpečnost v Evropě?

Jsou Ukrajinci v bojích opravdu úspěšní a kde může mít ruská agrese své hranice? Jak nejlépe posílit obranu Evropy a co světu ukázala válka na jejích hranicích? A jak zhodnotit dosavadní průběh bojů i pomoc Ukrajině?

Na to se budeme ptát bývalého náčelníka Generálního štábu Armády ČR Jiřího Šedivého ve středu od 11:00 na webu Seznam Zprávy. A ptát se můžete i vy na našem Facebooku, Twitteru, dotazy zasílat na e-mail otazky@sz.cz nebo je napsat do komentářů pod článkem, a to i v průběhu živého vysílání.